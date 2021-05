Borsa: inflazione Usa non fa paura, fiducia in ripresa spinge Europa Milano +0,45% -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mag - A Piazza Affari, con il Ftse All Share in rialzo dello 0,54%, spicca il balzo di Gequity +39,46%, dopo l'approvazione del nuovo piano industriale 2021-2026 della holding di partecipazioni specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale. I risultati del primo trimestre 2021 hanno spinto Cattolica, che ha chiuso con un progresso del 14,9%.

Resta sotto i riflettori il mondo del calcio, quando in Serie A si stanno delineando le panchine per la prossima stagione.

I titoli As Roma continuano a correre (+4,88%), la Ss Lazio recupera e chiude a +1,9% dopo l'addio di Simone Inzaghi per l'Inter, mentre la Juventus (+0,26%) resta poco mossa nel giorno dell'ufficializzazione del ritorno di Massimiliano Allegri come allenatore.

In Europa, Parigi e Francoforte hanno chiuso con rialzi sopra lo 0,7%, Amsterdam si e' tenuta in scia (+0,69%), quando Londra e' rimasta pressoche' invariata (+0,04%). Tra i titoli, a Francoforte gli acquisti hanno premiato Siemens (+3,75%) e Infineon (+2,39%), e a Madrid (+0,42%), la protagonista della seduta e' stata Inditex (+2,54%), casa madre di marchi della moda pronta come Zara e Massimo Dutti.

Fla-

(RADIOCOR) 28-05-21 18:14:51 (0581) 5 NNNN