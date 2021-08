Borsa: il rimbalzo del petrolio riaccende i listini, Milano chiude a +0,5% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ago - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata con un progresso dello 0,63%. Positivi anche gli altri principali listini continentali, con Francoforte a +0,28%, Parigi a +0,86%, Londra a +0,36% e Amsterdam a +1,15%. Tornando alle blue chip milanesi, il rimbalzo del petrolio ha trainato al rialzo anche Tenaris (+1,91%) ed Eni (+1,71%). Tra le banche, si e' messa in luce in primo luogo la Popolare dell'Emilia Romagna (+2,14%), ma gli acquisti hanno premiato anche UniCredit (+1,95%) dopo che la promessa sposa Mps (+0,27%), ha smentito le indiscrezioni di stampa relative a un aumento di capitale da 3 miliardi in arrivo. Sotto la parita' invece Diasorin (-0,32%), Pirelli (-0,35%) e Recordati (-0,66%).

Nel resto del listino gli acquisti hanno premiato It Way (+24,06%), Neurosoft (+20,6%) e Id-Entity (+13,6%), mentre hanno chiuso in rosso Portale Sardegna (-3,78%), Softec (-5,43%) e Fullsix (-5,52%).

