Borsa: i timori sull'economia Usa piegano i listini, Milano chiude a -0,9% -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Tra i principali titoli quotati sulle altre Piazze continentali, giornata volatile per Ubisoft a Parigi dopo che la societa' cinese Tencent ha annunciato un investimento da 1,16 miliardi di euro in uno spin-off del produttore francese di videogiochi. Dopo essere arrivato a guadagnare oltre l'8%, il titolo ha chiuso in calo dell'1,82%. Nel dettaglio Ubisoft, come ha spiegato in una nota, 'sta accelerando la sua trasformazione' tramite il lancio di una filiale per le sue serie piu' note, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six e Assassin's Creed. In base all'accordo, Tencent entro la fine dell'anno otterra' una partecipazione del 25% nella nuova societa', mentre Ubisoft controllera' le restanti quote. Sul finale della seduta hanno tuttavia prevalso i timori di chi vede nell'accordo un primo passo che potra' portare la casa francese a vendere tutti i "gioielli" in portafoglio. Sul Cac 40 bene Pernod Ricard (+2,86%) insieme a tutto il comparto degli alcolici in scia alle notizie provenienti dalla Cina, dove il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot si trova in missione per proteggere il cognac europeo dalle misure doganali e ha stappato ai dirigenti cinesi una tregua di tre mesi sui dazi. . Bene anche Heineken (+1,94%) ad Amsterdam. A Francoforte in evidenza Vonovia (+2,29%) ed E.On (+2,21%), pesante invece Commerzbank (-4,74%). A Londra, infine, acquisti su Sse (+3,85%) e B&M European (+3,37%), deboli Melrose (-4,63%) e Iag (-3,95%).

