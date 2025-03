Borsa: i timori sull'economia Usa piegano i listini, Milano chiude a -0,9% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a -0,9%. Nel resto d'Europa, Francoforte ha perso lo 0,98%, Parigi lo 0,93% e Amsterdam lo 0,79%, mentre Londra ha limitato i danni a un frazionale -0,08%. Tornando alle blue chip milanesi, hanno chiuso in rosso Moncler (-2,97%), Leonardo (-2,66%) e la Popolare di Sondrio (-2,58%). In calo del 2,02% Banco Bpm, mentre non si ferma il confronto fatto di frecciate reciproche tra i vertici della banca e quelli di UniCredit.

L'andamento odierno dei due titoli ha portato lo sconto dell'Ops lanciata da Piazza Gae Aulenti ad allargarsi al 2,9%. In rialzo invece Inwit (+2,24%), Enel (+2,22%), Italgas (+2,17%), Terna (+1,79%) e A2a (+1,72%). Nel resto del listino si sono messe in luce Medtronic (+22,54%), Trevi (+11,34%) e Directa Sim (+10,31%), quest'ultima dopo la pubblicazione dei conti 2024 in crescita. Male invece Portobello (-17,4%), Fidia (-12,5%) ed Energy (-12,47%).

