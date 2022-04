Borsa: guerra e Fed pesano sull'Europa, Milano -2% ma scatta Atlantia -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Tra i principali titoli europei, a Londra Imperial Brands ha guadagnato il 3,28% dopo le indicazioni preliminari sul primo semestre e le prospettive per l'intero esercizio. Il quarto produttore al mondo di tabacchi ha indicato di avere fatto 'buoni progressi sulla via del raggiungimento degli obiettivi strategici', in particolare nel settore dei "Next generation products". La performance ha spinto al rialzo anche la concorrente British american tobacco (+2,37%), mentre gli acquisti hanno premiato anche Barratt Developments (+2,08%) e Vodafone (+1,99%). Realizzi invece su Carnival (-5,69%). In calo Marks and Spencer (-4,74%) e Itv (-4,05%). A Francoforte bene Rwe (+1,13%) ed Henkel (+0,91%), mentre hanno perso terreno quota Delivery Hero (-6,74%), Zalando (-6,92%) ed Hellofresh (-9,46%). A Parigi, infine, bene Eurofins (+2,39%), Carrefour (+2,27%) e Sanofi (+1,44%), giu' Teleperformance (-4,53%), Kering (-4,7%) e Schneider Electric (-5,15%).

