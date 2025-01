Borsa: Geox va ko su aumento per nuovo piano, -9% e titolo sotto 0,5 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 gen - Geox cade in Borsa dopo che negli ultimi giorni del 2024 il gruppo ha approvato una manovra finanziaria a supporto del nuovo piano industriale al 2029 che prevede un primo aumento di capitale da 30 milioni da realizzare entro giugno e un secondo da 30 milioni nel 2026. Le quotazioni cadono dell'8,8% e il titolo scivola sotto i 50 centesimi per azione. La capitalizzazione di Borsa del gruppo veneto e' di 133 milioni di euro. Il 30 dicembre la societa' ha siglato con un pool di banche (Mps, Bnp, Bper, Banco Bpm, Credit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Deutsche Bank) gli accordi per una manovra finanziaria fondata sulla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti di medio lungo termine in essere, con l'allungamento delle scadenze di 24 mesi e la rimodulazione dei piani di rimborso finale, e sull'iniezione di nuovi capitali per 60 milioni totali con l'impegno dell'azionista di riferimento Lir a coprire sia la parte di sua competenza sia l'eventuale inoptato dell'operazione che avverra' in due tranche. Lir, che fa capo alla famiglia Polegato, detiene il 71% del capitale.

Il piano industriale punta a raggiungere gli 850 milioni di euro di fatturato nel 2029 con un una marginalita' operativa (ebit su ricavi) superiore al 7%. Nel 2023 il fatturato e' stato di 720 milioni con un margine ebit del 2,2% mentre per il 2024 la societa' ha stimato ricavi in flessione (intorno a -5%) e un ebit margin migliore di circa 50 punti base. La posizione finanziaria netta del gruppo era negativa per 145,8 milioni a settembre. Il piano punta a investire 120 milioni complessivi per allargare e ringiovanire la base clienti, pur rafforzando la presenza verso quella core attuale degli over 50, per puntare maggiormente sui canali digitali di marketing e per migliorare ulteriormente la qualita' dei prodotti.

Dal punto di vista delle aree geografiche a meta' dicembre Geox ha siglato una partnership con un operatore cinese per la distribuzione in esclusiva delle collezioni Geox sul mercato della Repubblica Popolare, a partire dalla stagione Primavera/Estate 2025.

