Borsa: Gens Aurea (+4%) corre in scia al rally dell'oro

Oggi realizzi su metallo giallo in vista indicazioni da Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - Il rally dell'oro spinge Gens Aurea. Il titolo del gruppo, attivo nella compravendita di oro e preziosi, sale del 4,05% a 11,31 euro nella seduta di oggi, mentre il Ftse Mib, l'indice principale di Piazza Affari, guadagna lo 0,54%. Dalla quotazione, avvenuta lo scorso 14 luglio, l'azienda ha messo a segno un bottino in Borsa di oltre il 13,5%.

A favorire gli acquisti su Gens Aurea, come detto, e' l'andamento dei preziosi e, in particolare, dell'oro. Anche se al momento e' frenato dalle prese di beneficio (-0,44% per il contratto spot a 4.631 dollari l'oncia e -0,19% a 4.632 dollari per i future), il metallo prezioso scambia comunque sui massimi da oltre tre mesi. E, nell'ultimo periodo, e' stato protagonista di una vera e propria volata, in scia all'indebolimento del dollaro, ai timori sul debito usa - che ha sfondato quota 40mila miliardi - e soprattutto al massiccio piano di buyback dei Treasury annunciato dal Tesoro Usa. Basti pensare che solo negli ultimi dieci giorni il contratto spot e' salito di oltre il 15%, arrivando a superare nella notte la soglia dei 4.700 dollari l'oncia.

Gli ultimi movimenti del metallo prezioso "sembrano un consolidamento dopo una corsa molto forte", spiegano gli analisti Saxo Markets - Le ragioni per cui gli investitori si sono innamorati nuovamente dell'oro non sono scomparse e probabilmente continueranno a sostenerne il prezzo nei prossimi mesi'. Tuttavia, la commodity oggi sconta i realizzi e il parziale recupero del dollaro, in vista dei dati chiave sull'inflazione statunitense (in calendario domani) e dell'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh di venerdi', che potrebbe fornire indicazioni sulla traiettoria sui tassu dell'istituto nei prossimi mesi.

Secondo il CME FedWatch Tool, gli operatori stanno attualmente scontando una probabilita' del 42% di una stretta monetaria a settembre e una del 58% sul mantenimento dell status quo. Un contesto caratterizzato da tassi d'interesse elevati, rilevano gli esperti, diminuirebbe l'attrattiva dell'oro fisico, perche' ne ridurrebbe il rendimento.

Oltre all'incertezza sulla politica monetaria, gli investitori guardano anche alle crescenti tensioni geopolitiche e commerciali globali, che solitamente favoriscono il metallo giallo, bene rifugio per eccellenza.

Gli Stati Uniti hanno minacciato di sanzioni contro qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran, nell'ambito di una campagna volta a isolare la Repubblica Islamica. La piu' grande economia mondiale sta inoltre precipitando in una guerra sulle tariffe con il Canada dopo il fallimento dei negoziati della scorsa settimana. Insomma, alla luce di tutti questi elementi, il rally dell'oro nei prossimi mesi ha "spazio per proseguire", tanto che Citigroup ha alzato il proprio target a tre mesi a 4.800 dollari l'oncia.

Intanto, tra gli altri metalli preziosi, l'argento spot scende dell'1,27% a 68,12 dollari l'oncia, il platino perde l'1,4% a 1.880 dollari e il palladio l'1,98% a 1.326 dollari.

Cog

(RADIOCOR) 25-08-26 12:07:05 (0297) 5 NNNN