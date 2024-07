Borsa: Generali (-1,4%) in coda a Milano, Jeffries taglia previsioni su II trim

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - Generali scivola in fondo a Piazza Affari (Ftse Mib -0,06%), scontando le previsioni negative di Jeffries sui risultati del secondo trimestre 2024. Il titolo della compagnia assicurativa perde l'1,42% a 23,59 euro. Nel dettaglio, gli analisti sono preoccupati dalle perdite causate al settore assicurativo dalle recenti catastrofi naturali e dalle potenziali variazioni dei margini del settore Vita. Da aprile a giugno 2024 si sono infatti verificati diversi fenomeni meteorologici estremi, come le inondazioni in Germania che, per gli esperti, avranno un costo compreso tra i 2,4 e i 3,6 miliardi di euro. Il maltempo ha causato perdite economiche simili in Italia (in particolare in Lombardia, Veneto e Piemonte), in Austria e nell'Europa dell'Est. A queste vanno aggiunti i circa 50 milioni di euro di danni che, secondo quanto dichiarato dal Ceo di Generali France, avrebbero comportato i disordini in Nuova Caledonia e fino a 35 miliardi di costi causati dall'uomo. Per quanto riguarda il settore Vita, Jeffries ha ridotto le sue stime sul secondo trimestre, in linea con la guidance fornita dal management.

Per gli analisti, bisognera' poi tenere conto della 'discesa del Life Contract Service Margin in Italia, dell'impatto sui potenziali profitti dei cali del Cac 40 in Francia e di quello rendimenti sovrani piu' bassi in Cina'. Secondo le stime, i profitti di Generali dovrebbero risentire di questi fattori per circa 500 milioni. Per questo motivo, 'il nostro prezzo obiettivo sul titolo scende da 22,5 a 22 euro', scrivono gli esperti di Jeffries, in modo da riflettere 'le previsioni sugli utili'. Tuttavia, le stime sul rendimento del dividendo permettono alla banca d'affari di ribadire la nostra raccomandazione Hold'.

