Borsa: future europei ok aspettando la Fed, vola Hong Kong

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 nov - Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, anche se gli scambi potrebbero essere piu' rarefatti a causa della festa di Ognissanti. Il future sull'Eurostoxx sale dello 0,77%, quello sul Ftse Mib dell'1%. Wall Street, pero', ieri ha frenato dopo la corsa della scorsa settimana. In ogni caso il mercato Usa ha vantato miglior ottobre della storia e il miglior mese dal gennaio 1976, con un rialzo del 13,95%. Anche Milano e' andata bene, conquistando la maglia rosa d'Europa con un rialzo del 9,7% nel mese di ottobre. Intanto stanno andando bene le Borse asiatiche, con Hong Kong che svetta in progresso del 5% circa, sull'attesa che possa cambiare la restrittiva politica sul Covid. Gli investitori sono attenti ai conti trimestrali che stanno pubblicando le societa', ma soprattutto attendono le decisioni che domani prendera' la Federal Reserve in tema di politica monetaria. Secondo gli esperti l'istituto alzera' il costo del denaro di 50 punti base, ma probabilmente il numero uno, Jerome Powell, annuncera' un rallentamento nella corsa dei rialzi dei tassi, che secondo Goldman Sachs saranno al 5% il prossimo marzo.

A Piazza Affari rimarranno sotto la lente ancora una volta le azioni delle banche e in particolare quelle di Unicredit dopo che ieri la banca ha ulteriormente rivisto al rialzo le stime per il 2022. Occhi puntati anche su Banca Mps, dopo che l'aumento si e' chiuso con adesioni pari al 93%.

Sul fronte dei cambi, l'euro vale 0,9923 dollari (ieri in chiusura a 0,9882). La divisa unica e' inoltre scambiata a 146,54 yen (146,895), mentre il dollaro-yen si attesta a 147,64 (148,628). Il petrolio e' in deciso rialzo: il wti, contratto di dicembre, sale dell'1,7% a 88 dollari al barile.

Per contro va giu' il valore del gas: sulla piattaforma olandese TTf il future di dicembre cede il 4,3% attestandosi a 118 euro MWh.

emi-

