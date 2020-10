Borsa: future contrastati tra lockdown e petrolio debole, Europa verso avvio cauto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Si muovono in ordine sparso i future sui principali indici europei, stretti tra i timori di nuovi lockdown, la conseguente debolezza del petrolio e il tira e molla tra Democratici e Repubblicani in Usa sul maxi-piano di stimoli che potrebbe vede la luce gia' prima del voto per le presidenziali. E cosi' a meno di un'ora dall'avvio l'indice Euro Stoxx 50 si muove sopra la parita' (+0,4%) mentre sono in rosso Francoforte (-0,2%) e Madrid (-0,3%). Si prevede una partenza migliore per le altre piazza finanziarie, da Milano con i future in rialzo dello 0,44%, fino a Parigi (+0,5%) e Londra (+0,6%). Nell'attesa, si moltiplicano i dubbi degli investitori sull'impatto economico delle restrizioni in diverse parti del mondo per contrastare la seconda ondata del coronavirus.

