Borsa: frenata nel finale con cali tech Usa, a Milano (-0,6%) giu' le utility -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Tra i principali titoli quotati sulle altre Borse europee, a Parigi EssilorLuxottica e' salita del 4,19% festeggiando i conti 2025. Il numero uno al mondo del settore, in particolare, ha sorpreso in termini di vendite, trainate da oltre 7 milioni di paia di smart glass (prodotti in partnership con Meta) venduti durante l'anno, ben oltre le attese. Sul listino francese l'effetto dei dati di bilancio ha premiato anche Michelin (+4,88%) ed Hermes (+2,55%), in evidenza inoltre Danone (+4,72) e Legrand (+3,01%), mentre ArcelorMittal (-4,79%) ha scontato la giornata no dei titoli del cemento. A Londra Schroders e' volata del 29% dopo avere concordato l'acquisizione da parte del gestore patrimoniale statunitense Nuveen per 9,9 miliardi di sterline. Il passaggio a Nuveen segna la fine di un'era per Schroders, fondata 222 anni fa dall'omonima famiglia, che ora ha deciso di vendere la sua quota. Sul listino inglese male invece Standard Chartered (-4,66%), Rentokil (-5,28%) e Prudential (-7,43%). A Francoforte Siemens e' salita dell'1,07% dopo il rialzo delle previsioni di utile per l'esercizio 2025/26 sulla spinta dei dati del primo trimestre significativamente superiori alle aspettative. Acquisti anche su Deutsche Telekom (+5,93%) e Continental (+2,9%), giu' Heidelberg Materials (-9,86%). Ad Amsterdam, come detto, giu' il settore tech con Asm International (-3,27%), Asml Holding (-2,32%) e Be Semiconductor (-1,29%). A picco Ayden (-21,87%) dopo i conti del 2025 e la guidance per il 2026, definiti deludenti dagli analisti.

