Borsa Francoforte: Stabilus -5,4%, piano con 450 esuberi e utili sotto attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - Il titolo Stabilus - quotato su Xetra - perde il 5,4% a 23,6 euro a Francoforte, in un Dax in calo dello 0,2%. Il calo segue la presentazione di un piano di tagli, utili secondo la societa' a rafforzare la competitivita' di lungo periodo. Il produttore di componentistica per auto tedesco ha annunciato oneri straordinari per 18 milioni di euro nel 2025, con un impatto negativo sugli utili. L'utile netto di Gruppo e' stimato a 25 milioni, al di sotto delle previsioni degli analisti (47,1 milioni). Confermata invece la guidance operativa con ricavi per circa 1,3 miliardi e un margine operativo intorno all'11%.

Il programma prevede, tra le altre cose, anche il taglio di 450 posti di lavoro a livello globale, soprattutto nelle aree Emea e Americhe. L'obiettivo e' ottenere risparmi per circa 19 milioni di euro entro il 2027 e, a partire dal 2028, una riduzione strutturale dei costi di circa 32 milioni annui. 'I costi del programma di trasformazione saranno ripagati gia' dopo un anno', ha sottolineato in una nota l'azienda. Il ceo Michael Buchsner ha ribadito che, nonostante l'impatto sugli utili del 2025, le previsioni per l'andamento del business restano confermate.

Nel terzo trimestre fiscale, chiuso a giugno, Stabilus aveva gia' registrato cali di ricavi e utili. Ad agosto aveva avvertito che i risultati annuali si sarebbero collocati nella parte bassa delle guidance. Da inizio anno il titolo ha perso circa il 20% del suo valore, complice anche la domanda debole da parte delle case automobilistiche e alle difficolta' legate alla politica dei dazi statunitense, che impatta in modo particolare sul settore della componentistica per auto.

