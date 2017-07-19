Borsa: focus su St (+0,3%) dopo messaggi positivi Cfo e lancio nuovo Iphone

Analisti ribadiscono giudizi positivi sul titolo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - Seduta in cauto rialzo per Stmicroelectronics all'indomani dei messaggi positivi lanciati dal president e Cfo Lorenzo Grandi, alla Global Tmt Conference 2026 di Citi a New York. Il titolo del gruppo dei semiconduttori sale dello 0,3% a 44,64 euro.

Nel complesso, i messaggi forniti dal direttore finanziario ricalcano le indicazioni di fine luglio con la conferma delle stime dei ricavi legati ai data center attorno a 1 miliardo di dollari quest'anno e oltre i 2 miliardi per il 2027.

'Vediamo una forte domanda in particolare per i prodotti legati all'intelligenza artificiale', ha detto Grandi, sottolineando la necessita' di continuare a investire per seguire questi trend. Il management ha quindi segnalato che i trend positivi degli ordini osservati nei recenti risultati del secondo trimestre stanno proseguendo anche nel terzo trimestre e continua a essere fiducioso nel raggiungimento di margini lordi intorno alla meta' del 40%, sostenuti dal miglioramento del mix di prodotti, dalla politica dei prezzi e dall'ottimizzazione della presenza produttiva. 'Nel complesso, il messaggio resta positivo sulla top-line, con buona visibilita' entrando nel 2027 grazie a trend strutturali e progressiva ripresa delle aree piu' cicliche', commentano gli analisti di Equita confermando raccomandazione 'Buy' e target price a 68 euro. Sulla stessa linea Intermonte, che conferma giudizio 'Neutral' e target price a 54,5 euro. Inoltre, ieri, il nuovo ceo di Apple, John Ternus, ha presentato la nuova gamma prodotti, con il primo Iphone pieghevole, risultata sostanzialmente in linea con le indiscrezioni degli ultimi mesi. Intermonte evidenzia che 'il mercato dei modelli pieghevoli vale attualmente circa 20 milioni di unita''. Ipotizzando per Apple una quota del 50%, superiore alla quota complessiva nel mercato smartphone (circa 20%) grazie al suo maggiore posizionamento nella fascia alta, 'stimiamo un potenziale contributo fino a 20 milioni di unita' annue, pari a circa l'8/9% rispetto ai 220/240 mln di iPhone venduti annualmente', spiegano gli analisti, ritenendo tuttavia 'probabile una parziale cannibalizzazione delle vendite di altri modelli, sui quali St almeno quest'anno, presenta un contenuto piu' elevato'.

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(RADIOCOR) 10-09-26 10:32:11 (0205) 5 NNNN