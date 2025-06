Borsa: Fincantieri +2,4%, per analisti difesa e subacqueo catalyst in medio-lungo termine

Sarebbe in "pole position" per ampliamento flotta Marina Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Corre il titolo di Fincantieri a Piazza Affari, mentre il Ftse Mib viaggia in calo dello 0,17%. Il titolo dell'azienda specializzata nella costruzione navale mette a segno un progresso pari al 2,37% a 16 euro per azione, dopo essersi avvicinato in mattinata al massimo annuale di 16,27 euro.

Come ricordato da Il Sole 24 Ore nel weekend, Fincantieri sarebbe in "pole position" per l'ampliamento della flotta militare della Marina americana. L'obiettivo, ricordano gli esperti di Intermonte, come annunciato negli scorsi mesi dal Presidente Trump, e' quello di tornare ad essere una potenza militare navale, colmando il gap con la Cina. In questo scenario, Fincantieri risulta 'pronta a sfruttare le opportunita' in termini di nuove commesse' anche alla luce, come sottolinea il Sole, della presenza territoriale tramite la controllata Usa Fincantieri Marine Group, che gestisce tre cantieri navali in Wisconsin: Fincantieri Marinette Marine, Fincantieri Bay Shipbuilding, Fincantieri Ace Marine con oltre 3mila persone gia' impiegate, alle quali vanno aggiunti gli altri 800 posti di lavoro che saranno creati grazie al programma Constellation entro il 2027.

Secondo gli analisti, l'opportunita' in Usa per Fincantieri e' 'di rilevanza particolarmente ampia se si guarda alle intenzioni dell'amministrazione americana'. Trump, infatti, in un ordine esecutivo firmato lo scorso aprile, ha posto nero su bianco la volonta' di aumentare il numero navi di combattimento a 381 entro i prossimi 30 anni, spiegano, e cio' implicherebbe circa 100 nuove unita' che andranno ad aggiungersi alle 296 attualmente in servizio tra portaerei, cacciatorpedinieri e altre navi, tra cui 66 sottomarini.

Nell'attuale scenario geopolitico, Intermonte ritiene che Fincantieri 'possa essere un player protagonista nell'ambito di potenziali nuove gare relative alla costruzione di navi militari per la marina Usa'. Il track record, in tal senso, e' 'sicuramente positivo' considerando l'attuale collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativo al programma Constellation, contratto firmato nel 2020, dal valore complessivo di circa 5,5 miliardi di dollari per la costruzione di sei fregate (in consegna tra il 2027 e il 2031) piu' opzioni per ulteriori quattro.

La Sim conferma quindi la visione secondo cui le opportunita' nel segmento difesa e subacqueo siano i principali catalyst nel medio-lungo termine per l'equity story di Fincantieri, 'soprattutto alla luce del suo posizionamento favorevole in uno scenario geopolitico complesso e in mercati che rappresentano dei game-changer per la sicurezza nazionale, la generazione di energia, il monitoraggio ambientale e le comunicazioni'.

In una intervista - secondo quanto scrive Bloomberg - il ceo della societa', Pierroberto Folgiero, ha spiegato che l'intenzione di Fincantieri sarebbe quella di concentrare alcuni cantieri navali civili e militari italiani sulla sola produzione di navi da guerra, sulla scorta delle prospettive di aumento di spesa europea per la difesa, che stanno ridisegnando la strategia industriale.

Dalle parole di Folgiero, il costruttore navale controllato dallo Stato si sta quindi preparando ad aumentare la propria capacita' navale e sta anche valutando il ruolo di due siti nel sud Italia: 'Il sito di Castellammare di Stabia, a sud di Napoli, e quello di Palermo, in Sicilia, producono sia navi commerciali che militari', tuttavia 'il loro utilizzo potrebbe cambiare con l'aumento della domanda di navi da guerra'.

Come sottolineano gli analisti di Equita, Fincantieri ha una capacita' produttiva 'flessibile' e 'puo' facilmente aumentare i livelli di produzione nel settore della difesa riallocando parte della capacita' civile'. I cambi della struttura produttiva verranno meglio definiti, osservano gli esperti, nel nuovo business plan della societa' che e' atteso in autunno. La riorganizzazione dovrebbe richiedere tra i 6 e i 18 mesi per essere implementata.

In ambito Underwater, come emerso dalle dichiarazioni del ceo, il gruppo e' focalizzato a sviluppare nuove tecnologie come droni sottomarini ma e' anche aperto a valutare operazioni bolt-on di M&A che non richiedono un altro aumento di capitale. Inoltre, rimane l'interesse per ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) con Fincantieri che sta monitorando lo sviluppo dell'Ipo dell'azienda tedesca, con cui la societa' si dice 'aperta a considerare di estendere le cooperazioni commerciali'.

