Borsa: fiere in rally con Ieg +57% in 2024, l'ad Peraboni punta su M&A 'aggressiva'

Fusione con BolognaFiere? 'Non ci sono condizioni mercato' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 feb - Non si arresta a Piazza Affari la corsa di Italian Exhibition Group (Ieg), che chiude un'altra seduta da incorniciare sull'onda di progetti di M&A e del nuovo piano industriale. Con il guadagno odierno (+4,6%), infatti, il rally da inizio anno sfiora il +57%. 'Il nostro era un titolo ampiamente sottovalutato' dice in premessa l'a.d. Corrado Peraboni, in un colloquio con Radiocor. Prima della pandemia, a inizio 2020, le azioni del gruppo fieristico avevano raggiunto il massimo storico di 5 euro ad azione, un livello non lontano da quello attuale sui 4,78 euro. La risalita di Ieg - che vede come principali soci Rimini Congressi con il 50,01%, Vicenza holding con il 19% e la Regione Emilia Romagna con il 4,7% - e' partita verso novembre scorso, 'quando abbiamo presentato la trimestrale' con l'annuncio agli analisti di una guidance sulla chiusura del 2023 'migliore rispetto al piano industriale'. Da li' sono seguite una serie di manifestazioni fieristiche con 'numeri record' e il nuovo Piano strategico al 2028 'migliorativo rispetto ai target precedenti': il business plan della societa', nata dalla fusione delle due Fiere di Rimini e Vicenza, ora stima al 2028 ricavi per circa 323 milioni, con un ebitda 'adjusted' di circa 90 milioni (e un margine ebitda 'adjusted' al 28%), con investimenti per 172 milioni e dividendi attesi in arco piano tra 16 e 21 milioni.

Sul fronte delle acquisizioni, ribadisce, 'non ci faremo scappare le occasioni, ma e' molto piu' probabile e facile fare acquisizioni su un mercato frammentato come quello internazionale rispetto a uno ingessato come quello nazionale'. Quello di Ieg, rivendica, e' una sorta di 'modello tedesco' nel quale si punta su eventi 'organizzati direttamente da noi, con l'obiettivo di lanciare nuove manifestazioni e poi farle crescere'. Quanto alla fusione con BolognaFiere, di recente anche lei sbarcata in Borsa, il ceo chiude la porta: 'Mai come in questo momento non ci sono le condizioni di mercato perche' si possano riprendere questi discorsi'.

M&A, quindi, ma di saloni. Target nel mirino? L'esempio a cui invita a guardare Peraboni e' quello da poco realizzato da Ieg a Singapore, dove ha acquisito tre fiere del settore food & beverage da Montgomery Asia: 'In questi anni siamo stati tra i primi gruppi fieristici al mondo per espansione internazionale'. Ma cosa manca in portafoglio? 'I nostri pilastri, al momento, sono legati a economia circolare, oro, turismo e food dolciario. Ora puntiamo anche sull'energia e abbiamo altri quattro anni', fino a fine piano, 'per individuare il sesto pilastro, guardando con molta attenzione alle fiere che abbiamo gia' in portafoglio all'estero ma che ancora non hanno un corrispondente in Italia'. La scelta e' ampia, visto che Ieg gia' organizza kermesse dal Messico al Brasile, passando per Canada e Singapore. Investimenti futuri che saranno realizzati senza battere cassa agli azionisti: 'Abbiamo scartato l'ipotesi di un aumento di capitale.

Finanzieremo le operazioni al 70% con la nostra capacita' di fare cassa e per il 30% andremo in banca. E questo ha rassicurato gli investitori'.

