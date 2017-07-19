Borsa: Ferrari (-2,4%) sbanda dopo taglio giudizio Morgan Stanley e delusione F1

A Equal-weight da Overweight, target prezzo a 425$ da 520$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Ferrari sbanda a Piazza Affari, risentendo del report critico di Morgan Stanley, dal titolo 'Pit Stop' e della delusione per la performance sportiva in Formula 1. I titoli segnano un calo del 2,4%, attestandosi a 332,3 euro a fronte di un Ftse Mib di fatto fermo (-0,01%).

La banca d'affari americana ha deciso di rivedere il giudizio sulle Ferrari a "Equal-weight" da "Overweight" e il target di prezzo a 425 dollari da 520 dollari. Complice anche una diversa metodologia di calcolare il valore dei titoli. In ogni caso Morgan Stanley ha rivisto il giudizio dopo aver abbassato le stime di crescita, in modo da riflettere la decisione della societa' di limitare la produzione fino al 2030, in modo da preservare l'esclusivita' del marchio. Mossa sicuramente azzeccata in un'ottica di lungo periodo, ma nell'immediato e' abbastanza scontato che pesera' sulle prospettive di crescita. Nel dettaglio la crescita media annua dei volumi dovrebbe essere attorno all'1,5% fino al 2030 contro il +6% del periodo 2012-2022. Cosi' anche il tasso medio annuo di crescita dei ricavi dovrebbe fermarsi al 5% circa, livello inferiore al consensus. Per la banca d'affari +5% la crescita del fatturato dei prossimi tre trimestri. La banca Usa si interroga anche sull'impatto del lancio del modello elettrico, previsto nel 2026 e che numerosi clienti affezionati al marchio vedono con scetticismo. Morgan Stanley, pero', rassicura facendo un parallelo con Rolex che nel 1977 non esito' a produrre orologi al quarzo, sebbene il suo core business sia la meccanica di precisione. 'Proprio come Rolex e' riuscita a mantenere il valore e la desiderabilita' del suo marchio realizzando il quarzo "alle sue condizioni" (bassi volumi, posizionamento premium, movimento interno), Ferrari potrebbe allo stesso modo utilizzare il suo veicolo elettrico per dimostrare la sua sofisticatezza tecnica e ampliare il suo appeal, senza compromettere la tradizione fondamentale del motore a combustione che definisce il marchio', hanno motivato gli analisti della banca Usa.

Intanto la casa di Maranello archivia un 2025 da dimenticare sul fronte della Formula 1, con il campionato che ieri si e' chiuso con Lando Norris e la sua Mclaren al primo posto.

Invece la Rossa quest'anno e' rimasta a bocca asciutta con zero vittorie e solamente sette podi. Il risultato e' stato che si e' classificata al quarto posto, a ben 435 punti da Mclaren. Al punto che Charles Leclerc, in diretta TV, ha ammesso: 'fa molto male'. E intanto si infittiscono i dubbi se il pilota l'anno prossimo rimarra' con la squadra di Maranello. C'e' chi sostiene che stia strizzando l'occhio ad Aston Martin. Rimane inoltre il rebus su Lewis Hamilton, dopo la sua stagione disastrosa. Il sette volte campione del mondo, a parte la vittoria in Cina a inizio campionato, non e' mai salito sul podio. Ieri, intanto, ha commentato: 'non ho niente da dire su questa stagione, andiamo avanti e basta.

Quest'inverno non parlero' con nessuno, stacchero' e buttero' il cellulare nel cestino'.

