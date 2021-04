Borsa: Europa verso avvio in cauto rialzo nonostante il -2% di Tokyo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - All'indomani di una seduta segnata da forti vendite in Europa e a Wall Street, le Borse del Vecchio Continente si preparano a un avvio piu' cauto, in cerca di riscatto. Questo nonostante il cattivo andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo che ha lasciato sul campo un ulteriore 2%, toccando il minimo in un mese a causa del riacutizzarsi della pandemia.

In generale, resta dunque un clima di incertezza, se non addirittura di sfiducia, sull'andamento dell'emergenza sanitaria, con i nuovi contagi che mettono a rischio i piani di riapertura allo studio in vari Paesi, e di conseguenza sulla ripresa dell'economia. Indicazioni potranno arrivare domani dal consiglio direttivo della Bce, atteso dal mercato.

Quando manca meno di un'ora all'avvio degli scambi, l'Euro Stoxx 50 sale dello 0,39%, il Ftse Mib di Milano cresce dello 0,36%, il Dax 30 di Francoforte dello 0,17%, il Cac 40 di Parigi dello 0,05%, il Ftse 100 di Londra dello 0,2% e l'Aex di Amsterdam dello 0,65%. Ancora debole il dollaro, che si mantiene poco sopra il minimo in sette settimane toccato alla vigilia: l'euro passa di mano a 1,2029 dollari (1,2051 la chiusura di ieri) e a 129,951 yen (130,64 ieri).

Ars

(RADIOCOR) 21-04-21 08:25:06 (0169) 5 NNNN