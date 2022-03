Borsa: Europa verso avvio in calo con occhi su Ucraina e Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Le Borse europee, all'indomani di una seduta di buoni rialzi, vanno verso un'apertura in calo, mentre resta alta la preoccupazione per le evoluzioni della guerra in Ucraina, anche se proseguono i colloqui tra Mosca e Kiev (il quarto round di discussioni non ha portato a grandi passi avanti) e tra Stati Uniti e Cina, dopo i colloqui di Roma tra il consigliere della Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il capo della diplomazia cinese Yang Jiechi. Intanto l'attenzione e' anche catalizzata sulle ricadute della guerra sull'economia (ieri il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ha definito "irrealistico" un Pil Ue attorno a +4% nel 2022) e sulle mosse delle banche centrali, con la Federal Reserve chiamata domani a prendere decisioni sui tassi (e' attesa una prima stretta di 25 punti base). Infine torna a farsi pressante il discorso pandemia, con il nuovo balzo dei casi di Covid-19 in Cina (5.280 casi nelle ultime 24 ore, un record dalla prima ondata) e la citta' di Shenzhen tornata in lockdown, cosa che ha fatto crollare le piazze asiatiche (Hong Kong -6,2%, Shanghai -4,95%, Shenzhen -4,56%, mentre in Giappone Tokyo ha retto a +0,15%). Cosi' i future dell'Euro Stoxx 50 cedono l'1,5%, quelli del Ftse Mib di Milano dell'1,48%, quelli del Cac 40 di Parigi dell'1,7%, quelli del Dax 40 di Francoforte dell'1,3%, quelli del Ftse 100 di Londra del 2,06%, quelli dell'Ibex 35 di Madrid del 2,19% e quelli dell'Aex di Amsterdam dell'1,74%. Chiusa per tutta la settimana la Borsa di Mosca. Sul fronte dei cambi, l'euro e' poco mosso sul biglietto verde a 1,099 dollari (da 1,096 alla chiusura di ieri) e vale 129,809 yen (129,3 ieri). Il cambio dollaro/yen e' a 118,032. Il rublo recupera in certa misura terreno sulla moneta unica e sul biglietto verde: il cambio euro/rublo e' a 130,43 (-1,75%) e quello dollaro/rublo e' a 119,9 (-1,72%).

