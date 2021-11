Borsa: Europa verso avvio cauto con finale stagione trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - Mentre i mercati si avviano a chiudere una stagione di trimestrali superiore alle attese, questa mattina e' toccato a Richemont battere le aspettative, i future sulle Borse europee indicano un avvio contrastato dei principali listini. Un avvio cauto che arriva dopo una settimana in cui - tra il rialzo dei casi Covid e la corsa record dell'inflazione Usa - i listini hanno arrancato. Tanto che a livello mondiale gli indici sono impostati per chiudere il loro primo calo settimanale da inizio di ottobre. E cosi' a meno di un'ora dall'apertura delle contrattazioni, i future sull'Euro Stoxx 50 sono piatti, quelli sul Ftse Mib in timido rialzo (+0,1%), cosi' come quelli di Francoforte, mentre Londra, Parigi e Madrid si muovono nel pre-mercato in leggero territorio negativo. Gli investitori in queste ore continuano a interrogarsi sulle future mosse della Fed che, alla luce del record del carovita, potrebbe accelerare sul tapering o, nello scenario piu' 'hard', alzare i tassi d'interesse gia' nella prima parte del prossimo anno. Nell'attesa, arrivano segnali di ripartenza dalla Cina dove il 'Singles' Day' - il piu' grande evento di shopping online al mondo, sorta di 'black Friday' ma su scala piu' larga - ha registrato un nuovo record di vendite per Alibaba. A Piazza Affari, infine, occhi su Tim all'indomani del cda tra le tensioni tra il vertice e gli azionisti francesi di Vivendi.

