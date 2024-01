Borsa: Europa verso avvio ancora in rialzo in scia a record Wall Street

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - Si respira un prudente ottimismo nelle sale operative europee dopo i nuovi record di Wall Street, la conferma della politica dei 'tassi zero' da parte della BoJ e le ipotesi su un nuovo maxi-piano di stimolo del governo di Pechino per sostenere i listini cinesi. A meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni i future sull'Euro Stoxx 50 guadagnano lo 0,4%, cosi' come Parigi. In rialzo nel pre-mercato dello 0,3% anche gli indici di Milano, Francoforte e Londra. Mentre continua la stagione delle trimestrali negli Usa, sale l'attesa da parte degli investitori per il meeting della Bce in calendario per il 25 gennaio, mentre domani sara' la volta degli indici Pmi europei che daranno la misura dello stato di salute dell'economia del Vecchio Continente. Nel frattempo, si registra uno storico sorpasso da parte dell'India che ha superato per la prima volta Hong Kong come quarto mercato azionario piu' grande al mondo.

Sul fronte dei cambi l'euro risale a 1,09 dollari e scambia a 1,0911 (da 1,0891 ieri in chiusura), il gas interrompe la sua discesa a 27,5 euro al MWh (+0,8%) e il Brent del Mare del Nord e' piatto sugli 80,1 dollari al barile.

