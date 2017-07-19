Borsa: Europa si prepara ad aprire in timido rialzo, +0,2% il future sull'Eurostoxx

Non si arresta la corsa dell'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Si profila un avvio in timido rialzo per le Borse europee: il future sull'Eurostoxx sale dello 0,2%. E' invece poco mosso il derivato sul Ftse Mib, che oscilla sulla parita'. Intanto ieri Wall Street ha chiuso in territorio positivo, con i principali indici su livelli da record. Oltreoceano sale l'attesa per l'importante dato di venerdi' relativo all'inflazione misurata sui consumi delle famiglie, indicatore seguito dalla Federal Reserve per adottare le decisioni in tema di politica monetaria. Gli investitori si interrogano se entro fine anno l'istituto centrale tagliera' ancora i tassi e di quanto. In Europa, invece, l'attenzione oggi e' tutta rivolta verso gli indici Pmi che misurano l'attivita' manifatturiera e del terziario del mese di settembre. Gli investitori guardano anche alle tensioni internazionali: preoccupano i droni avvistati a Copenaghen. I riflettori sono inoltre puntati a New York dove si tiene l'assemblea Onu.

A Piazza Affari le banche rimangono in primo piano. Ieri si e' chiusa l'opas lanciata da Banca Mps su Mediobanca, con l'istituto che ha raggiunto circa l'86% del capitale di Piazzetta Cuccia. A questo punto gli investitori si chiedono chi guidera' l'istituto milanese e come avverra' l'integrazione tra le due banche. L'onda lunga dell'operazione arriva ovviamente a Generali, considerando che Mediobanca e' il primo azionista dell'assicurazione.

Unicredit, inoltre, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, potrebbe vendere la propria quota nel Leone di Trieste.

Il mercato osserva da vicino anche l'ipotesi di aggregazione tra Banco Bpm e Credit Agricole Italia.

Sui mercati, inoltre, rimane protagonista l'oro che continua a correre e aggiornare record: il future sull'oro giallo guadagna lo 0,4%, attestandosi a 3.790,62 dollari. Sul fronte dei cambi l'euro e' fermo sui valori di ieri a 1,1794 dollari e a 174,26 yen. E' stabile anche il cambio dollaro-yen a 147,76. Scivola, invece, il valore del greggio con Brent e Wti giu' dello 0,6% (rispettivamente a 66,15 e 61,89 dollari al barile). Ed ancora il Bitcoin oscilla sui valori di ieri a 112.952 dollari. Infine il gas sale dello 0,6% a 32 euro al megawattora.

