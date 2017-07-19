Borsa: Europa in ordine sparso in vista trimestrali, Milano +0,4% con balzo Nexi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +0,44%. Nel resto d'Europa positive anche Londra (+0,24%) e Parigi (+0,15%), mentre Amsterdam ha chiuso sulla parita' (+0,08%) e Francoforte ha lasciato sul terreno lo 0,13%. Mentre a Wall Street SK Hynix ha aperto in questi minuti con un progresso del 14%, tornando alle blue chip milanesi gli acquisti hanno premiato Azimut (+1,88%) e le banche, ancora guidate da UniCredit (+1,28%): mentre l'istituto e' ormai a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank, da giorni gli analisti si chiedono se sia in vista una nuova mossa in Italia per ribilanciare un gruppo che con l'acquisizione della banca di Francoforte riceverebbe dalla Germania il maggior contributo al conto economico. In rosso invece Prysmian (-1,1%) e Diasorin. Al di fuori del paniere principale si sono messe in evidenza Aeffe (+6%), la Ss Lazio (+5,39%) e Zest (+4,94%), mentre hanno perso terreno Ops Ecom (-25%), volatile da giorni mentre cerca una soluzione alla crisi, Eph Invest (-5,45%) ed Eurogroup Laminations (-4,4%).

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(RADIOCOR) 10-07-26 18:01:31 (0466) 5 NNNN