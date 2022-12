Borsa: Europa frena sul finale in scia a Wall Street, -0,36% Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 dic - Le Borse europee hanno vissuto una seduta tiepida. Il clima semi-vacanziero ha ridotto l'attivita' ai minimi termini e le operazioni a piccoli aggiustamenti di portafoglio. Tanto piu' che la seduta odierna, in termini di valuta, risulta gia' l'ultima del 2022. Gli investitori, intanto, si interrogano sulla performance che registreranno i mercati l'anno venturo e sono abbastanza divisi: alcuni ritengono che le Borse batteranno la fiacca risentendo della recessione che si affaccia all'orizzonte. Recessione pilotata anche dalle politiche restrittive delle banche centrali, che continueranno a lottare contro la corsa dei prezzi al consumo. Altri esperti sono invece piu' ottimisti e scommettono in una ripresa dei mercati nel 2023, dopo il bilancio in rosso del 2022, probabilmente il peggiore dal 2008. Per altro, sempre per gli analisti piu' ottimisti, non e' da escludere che la recessione di inizio 2023 possa risultare meno severa del previsto e che le banche centrali faranno dietrofront sulla politica di rialzo dei tassi gia' nella seconda parte dell'anno. Rimane sempre il rebus della guerra in Ucraina, che ovviamente finira' per influenzare l'andamento dei mercati, soprattutto di quelli europei.

A Piazza Affari sono andate male le utility, che risentono delle prospettive di tassi di interesse in rialzo. Cosi' A2a ha lasciato sul parterre l'1,23%, Hera il 2,3% e Iren il 2,2%. Enel ha arginato le perdite allo 0,57%, mentre e' gia' partito il toto nomine per la direzione dell'azienda. Secondo indiscrezioni con grande probabilita' l'attuale ad, Francesco Starace, uscira' e tra i possibili candidati a subentrare al suo posto circolano i nomi di Matteo Del Fante, numero uno di Poste (-0,9%), Francesco Venturini, ceo di Enel X e di Stefano Antonio Donnarumma, ad di Terna (-1,1%).

