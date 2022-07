Borsa: Europa chiude positiva grazie a energia, Milano resiste ad affondo Nagel -2

Ferrari e Tim in luce, soffre Piaggio. Balzo di Trevi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - A Piazza Affari in evidenza Ferrari (+2,4%), che nel week end ha vinto il Gran Premio di Silverstone di Formula 1 con Carlos Sainz, e Tim (+1,9%) mentre il mercato aspetta questa settimana la presentazione del nuovo piano industriale da parte dell'amministratore delegato Pietro Labriola. Prosegue la discesa di StMicroelectronics (-1,8%), negativa insieme al settore tecnologico: il titolo e' ai minimi da oltre un anno.

Fuori dal Ftse Mib debole Piaggio (-1%) dopo i dati sul calo delle vendite di veicoli a due ruote nel mercato italiano (-1,8% a giugno secondo l'Ancma rispetto allo stesso mese di un anno fa). In rialzo del 3,3% le MediaForEurope A dopo la conclusione dell'offerta pubblica d'acquisto e scambio sulla controllata Mediaset Espana. Il titolo spagnolo ha perso il 3,6% con scambi molto esigui rispetto alla media: in attesa dei risultati dell'offerta, che arriveranno giovedi' 7, da capire se il netto calo degli scambi sia da attribuire alla fine dell'opportunita' di fare arbitraggi tra prezzo di Borsa e concambio o se invece sia da attribuire alla mancanza di flottante in circolazione dovuto ad una massiccia adesione all'opas. In rialzo del 2,7% Italian Exhibition Group (Fiera di Rimini e Vicenza) dopo l'accordo per creare una joint venture con la fiera di Hannover in Nord America e Messico.

In un'intervista all'Economia del Corriere della Sera, l'a.d.

Pieraboni ha affermato che secondo gli azionisti di Ieg non ci sono le condizioni per un'alleanza con la fiera di Bologna, mentre il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini - parlando a Confindustria Romagna - e' tornato ad auspicare un'aggregazione "perche' ogni fiera che fa da sola rischia di indebolirsi".

Tra i migliori di giornata Trevi (+12%) che ha ottenuto nuove commesse per 174 milioni di euro in Italia e all'estero (Austrialia, Arabia Saudita e Stati Uniti). Balzo in doppia cifra (+15%) per Aedes.

