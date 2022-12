Borsa: Europa chiude in calo aspettando Fed e Bce, Milano -0,26% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - Le Borse europee sono rimaste praticamente ingessate per tutta la giornata nell'attesa degli annunci delle banche centrali. Se questa sera la Federal Reserve fara' conoscere le proprie decisioni di politica monetaria e anche le stime sull'economia Usa per il 2023, domani saro' la volta di Bce e Boe, che renderanno note le proprie condotte di politica monetaria. L'Eurotower diffondera' anche le stime sull'economia europea. Gli investitori scommettono che i rialzi del costo del denaro sia Oltreoceano, sia in Europa siano di 50 punti base, in rallentamento rispetto agli ultimi ritocchi di 75 punti base. Saranno fondamentali inoltre le parole dei numeri uno, Jerome Powell e Christine Lagarde per comprendere le mosse degli istituti centrali nei mesi venturi. La politica monetaria dovrebbe rimanere restrittiva, sebbene nel 2023 si profili all'orizzonte un rallentamento dell'economia e anche dell'inflazione. Quest'ultima negli States dovrebbe avere gia' superato il picco. Ieri e' infatti stato reso noto che a novembre si e' attestata al 7,1% (su base annua), contro previsioni del 7,3% e contro il 7,7% di ottobre. In Europa i prezzi al consumo potrebbero continuare a salire, come ha detto piu' volte anche la numero uno della Bce, Christine Lagarde, risentendo piu' che altro dal caro energia provocato dalla guerra in Ucraina. Intanto Eurostat ha annunciato che a ottobre la produzione industriale dell'area euro e' diminuita del 2% rispetto a settembre e del 3,4% rispetto a un anno prima. L'Italia ha fatto meglio, con una produzione scesa dell'1% rispetto a settembre e dell'1,6% rispetto a ottobre 2021. Gli economisti dell'istituto tedesco Ifo, comunque, ritengono che la recessione che dovrebbe colpire il Paese l'anno prossimo sara' piu' mite di quanto previsto in precedenza. Nel dettaglio il pil tedesco e' visto in ribasso dello 0,1% nel 2023, contro il -0,3% che i ricercatori avevano indicato nei mesi scorsi. Anche il tasso di inflazione scendera' dal 7,8% di quest'anno al 6,4% del prossimo anno.

A Piazza Affari gli investitori stanno facendo operazioni di piccolo cabotaggio per aggiustare i portafogli, in vista della fine dell'anno. Cosi' le banche, che la vigilia erano salite, hanno battuto la fiacca. Banco Bpm ha lasciato sul parterre lo 0,6%, dopo la fiammata del 4% della vigilia, innescata dalla notizia che Enasarco ha acquistato l'1,97% del capitale. Anche Unicredit ha lasciato sul parterre lo 0,7%.

emi-

(RADIOCOR) 14-12-22 18:04:32 (0565) 5 NNNN