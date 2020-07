Borsa: Europa chiude contrastata, a Milano vola Ubi (+8,2%) con opas "allungata" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Al parziale recupero di Piazza Affari nelle ultime ore di contrattazione ha contribuito soprattutto la performance delle utility: se Hera e A2a hanno guadagnato mezzo punto percentuale e anche Snam ha chiuso in rialzo, Terna e' salita dell'1,4% alla vigilia dei conti. Nel primo semestre, in base al consensus degli analisti, il gruppo infrastrutturale dovrebbe aver aumentato i ricavi e confermato gli investimenti mentre l'utile sostanzialmente in linea con i 366 milioni di un anno fa. E' rimasta sotto la parita' Enel dopo i risultati in linea con le previsioni della controllata Endesa: alla vigilia dei conti, gli analisti di Bernstein hanno confermato la raccomandazione "outperform" sul titolo e alzato il target di prezzo a 9,3 euro. E' stata StMicroelectronics (-5,2%) la peggiore sul Ftse Mib seguita da altri titoli industriali come Interpump e Prysmian che hanno ceduto ben oltre il 2%. Calo del 4,4% per Moncler a causa dei risultati trimestrali impattati dalle conseguenze della pandemia che hanno portate alla prima perdita semestrale della gestione di Remo Ruffini. Fuori dal Ftse Mib, balzo dell'11% per FNM che avra' la quota di controllo della Milano Serravalle come approvato dal Consiglio regionale della Lombardia

