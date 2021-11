Borsa: Europa a passo lento, Milano (-1,1%) scende sotto 27mila punti poi risale

A Milano realizzi su Telecom (-2,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Partita gia' con il piede sbagliato, la seduta delle Borse europee prosegue in calo, con i listini che si assestano su ribassi che superano anche il punto percentuale. Se ieri la conferma di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve aveva inizialmente sostenuto gli indici, con gli investitori che avevano apprezzato il segnale di continuita', oggi riemerge la preoccupazione che la Banca centrale possa andare verso un incremento dei tassi di interesse gia' nel 2022, specie se l'inflazione non calasse. A calmare gli investitori non basta dunque il fatto che Joe Biden abbia voluto alla Fed una vicepresidente democratica, Lael Brainard, nota per la sua visione piu' accomodante, che in un certo senso "stempera" il rischio di una politica monetaria stringente. A rallentare gli indici europei c'e' poi l'emergenza sanitaria, con l'aumento dei casi di Covid-19 e il rischio di nuovi lockdown. Qualche sostegno arriva dagli indici Pmi, che sono in generale saliti: il Pmi manifatturiero dell'Eurozona e' salito a novembre a 58,6 punti, cosi' come sono migliorati i Pmi manifatturiero e servizi in Francia. In calo invece l'indice manifatturiero in Germania a 57,6 punti. Cosi' Milano cala dell'1,1%, dopo essere arrivata a perdere l'1,6% ed essere scesa brevemente sotto la soglia dei 27.000 punti per la prima volta dal 29 ottobre scorso (a un minimo di 26.912 punti). Per altro, a Piazza Affari quasi tutto il Ftse Mib e' in territorio negativo e anche Telecom, che ieri ha guadagnato il 30,2% e in apertura saliva di un ulteriore 4%, e' ora colpita dai realizzi e cede il 2,92%. Inoltre, Parigi arretra dello 0,42%, Francoforte dello 0,89%, Londra e' sulla parita', Madrid cede lo 0,5% e Amsterdam l'1,19%.

