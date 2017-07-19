Borsa: Eni (-1,78%), nuovo Piano piace a analisti ma prese beneficio dopo rally

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mar - Prese di beneficio su Eni all'indomani della presentazione del nuovo Piano Strategico quinquennale 2026-30, che ha evidenziato un profilo di crescita della produzione E&P piu' forte, target di generazione di cassa migliorati e una politica di distribuzione agli azionisti rafforzata. Il piano, considerato "solido" dagli osservatori, piace agli analisti, come conferma il fatto che Hsbc ha alzato il target price a 21 euro da 17,5 (giudizio Hold) e Jefferies ha migliorato l'obiettivo di prezzo a 27 euro da 23 (giudizio Buy). "Il piano rafforza il profilo di Eni come storia produttiva e di cassa solida con basso leverage, e ulteriore upside legato a prezzi commodity ed execution; vediamo spazio per revisioni positive di utili e CF a medio termine", spiega Equita, che conferma il "buy" e alza il target price del 6% a 25,5 euro per azione. A frenare il titolo, che cede l'1,7% a 23,53 euro per azione, sono quindi, oltre appunto alle prese di beneficio dopo il +3,75% della vigilia, anche le oscillazioni dei prezzi del greggio, oggi poco mosso dopo l'accelerazione di giovedi'. Del resto, dal Capital Markets Day e' emerso un piano bilanciato e prudente nelle assunzioni (Brent a circa 70 dollari al barile nel 2026 e con un valore medio di 77,5 dollari nell'arco di piano), ma con una crescita della generazione di cassa solida e convincente, grazie al track record nel upstream/midstream in termini di scoperte, portafoglio ed execution. "L'outlook e' in linea, ma con upside potenziale e migliore remunerazione", spiega Equita.

Positivi anche i commenti di Intermonte, che ha alzato il target price da 19 a 22 euro e ha "aggiornato le stime per riflettere principalmente prezzi di petrolio e gas piu' elevati. Aumentiamo inoltre leggermente i volumi Upstream, incrementiamo i margini Ggp e Refining per il 2026, mentre riduciamo quelli del petrolchimico. Queste modifiche si traducono in una revisione al rialzo delle stime sull'utile per azione del 63% quest'anno, del 23% nel 2027 e del 6% nel 2028".

Ars.

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