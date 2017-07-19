Dati
            Borsa: Eni (+1,5%), mercato promuove spinta green con bioraffineria in Sicilia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - Disco verde del mercato al progetto di Eni e Q8 Italia che alla vigilia hanno annunciato l'investimento strategico per la costruzione di una nuova bioraffineria a Priolo, in Sicilia. Il progetto che si basa sulla tecnologia Ecofining che consente di trasformare scarti e residui e oli vegetali in biocarburanti utilizzabili anche in purezza al 100% (la bioraffineria avra' una capacita' di 500mila tonnellate/anno). La conclusione dell'iter autorizzativo, la definizione degli accordi di dettaglio e dei lavori di costruzione e' prevista entro la fine del 2028. Nell'attesa, il titolo del gruppo petrolifero - complice anche la salita del petrolio - sale dell'1,5%. 'La strategia - come sottolineano in un report gli analisti di Equita - punta a sostituire attivita' tradizionali in perdita con progetti a maggiore valore aggiunto nel medio-lungo termine'.

            Il piano di trasformazione del sito industriale di Priolo, spiegano anche gli esperti di Banca Akros, 'e' stato annunciato da Eni nell'ottobre 2024 ed e' coerente con l'obiettivo dell'azienda di raggiungere una capacita' produttiva di biocarburanti di oltre 5 milioni di tonnellate entro il 2030 (da 1,65 milioni di tonnellate nel 2025)'. E il mercato sta seguendo il trend green dell'azienda.

            Enr-.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 17,644 +1,85 13.01.44 17,40 17,656 17,554


