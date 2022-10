Borsa: dietrofront Londra e conti Usa danno carica a listini, Milano chiude a +1,8% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ott - A Piazza Affari a passo rapido anche le banche (Bper +2,15%, Banco Bpm +1,87%, Unicredit +1,28%, Intesa Sanpaolo +1,79%), le Tlc (Telecom +2,72% nonostante il downgrade di S&P da 'Bb-' a 'B+' con outlook negativo) e le auto (Stellantis +2,53%, Ferrari +2,19%, Pirelli +2,62%). Per quanto riguarda Stellantis, l'amministratore delegato Carlos Tavares, parlando da Parigi, ha confermato le ambizioni sull'elettrificazione e ha sottolineato che il gruppo produrra' in Francia 12 veicoli elettrificati in Francia, a fronte dei 6 modelli attualmente prodotti. Questo per 'dare credibilita' all'obiettivo che ci siamo prefissati, quello di ottenere due milioni di veicoli elettrici prodotti in Francia nel 2030'. A proposito dell'Italia, il Ceo ha detto che si sta cercando 'la soluzione migliore per ogni sito, cercando di sistemare passo per passo, stabilimento per stabilimento'.

Tra le migliori Leonardo (+2,99%), con un occhio al budget della difesa britannico, Nexi (+4,25%), Interpump (+3,54%) e Diasorin (+2,98%). Da segnalare il rialzo di Enel (+2,48%), sostenuta dalla buona performance delle utility, e mentre la societa' e' in trattative con Cvc per una partnership nei servizi di rete ai distributori di energia. Tra gli energetici, si guarda a Eni (+0,7%): la societa' studia la possibile realizzazione di una terza bioraffineria a Livorno.

Il gruppo, riporta una nota, ha incontrato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i sindaci di Livorno, Luca Salvetti, e di Collesalvetti, Adelio Antolini, ai quali ha confermato che e' allo studio la possibile realizzazione, all'interno del sito industriale Eni di Livorno, di una nuova bioraffineria. In coda al listino principale Campari (-0,26%, comunque sopra i minimi toccati in avvio con un ribasso superiore a un punto) e Cnh Industrial (-0,04). Fuori dal Ftse Mib, da segnalare Saras (+4,25%) dopo che Trafigura ha aumentato la sua partecipazione salendo sopra il 5%. I rialzi maggiori sono stati comunque quelli di Visibilia Editore (+14,72%) e Beghelli (+8,94%), mentre le performance peggiori sono state quelle di Prismi (-14%), Go Internet (-8,2%) e Farmacosmo (-6,18%), anche se la societa' attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ha visto salire del 13% a 46,5 milioni i ricavi dei primi nove mesi.

