Borsa Copenaghen: +11,5% Alk (pharma), forte crescita nel semestre e rialzo guidance

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Alk Abello primeggia alla Borsa di Copenaghen grazie alla forte crescita dei risultati semestrali che hanno indotto la societa' ad innalzare le prospettive per l'intero esercizio. Il titolo della societa' farmaceutica danese, specializzata nella cura delle allergie, attorno alle 11,30 segna un rialzo dell'11,5% a 179,65 corone, con la migliore performance dell'indice Stoxx Europe 600. Da inizio anno la quotazione ha guadagnato oltre il 77%. Alk ha realizzato nel secondo trimestre ricavi per 1,37 miliardi di corone danesi, in crescita del 21%, con un Ebit di 264 milioni, in aumento del 172% e un relativo margine del 19% dal 9%. Il semestre si e' chiuso con un fatturato di 2,7 miliardi (+15%), un Ebit di 580 milioni (+78%) e un margine del 21%. La societa' ha spiegato che la crescita dei ricavi e' avvenuta su un'ampia base di prodotti, ma e' stata spinta soprattutto dal settore pastiglie, con un aumento del 32% a 716 milioni, grazie soprattutto all'Europa (+35%). Il segmento gocce ha segnato ricavi per 490 milioni (+16%) e gli altri prodotti e servizi per 168 milioni (+1%).

L'Ebit e' stata spinto 'dalla crescita delle vendite, dal miglioramento del margine lordo e della prudente gestione dei costi che hanno portato a una riduzione complessiva dei costi di R&D, vendita e marketing e amministrazione'. Sulla scia del semestre, la societa' ha alzato le previsioni di crescita del fatturato al 14-16% dal precedente 12-15% e del margine Ebit al 19-21% (dal 18-20%). 'I risultati del 2024 finora hanno superato le attese e siamo in particolare incoraggiati dalla continua, robusta crescita del settore pastiglie e dal positivo impatto delle iniziative di ottimizzazione dei costi', ha commentato il ceo Peter Halling, citato in una nota. La societa', le cui radici risalgono al 1923, conta circa 2.000 dipendenti, con filiali, strutture produttive e distributori in tutto il mondo. Si presenta come 'leader mondiale nell'immunoterapia allergene-specifica' e produce e commercializza anche prodotti per il trattamento di reazioni allergiche acute (anafilassi) e per la diagnosi delle allergie.

gli-col

