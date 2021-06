Borsa: chiude contrastata prima di Bce e inflazione Usa, a Milano (-0,26%) rosso Ferrari -3

Petroliferi deboli, realizzi su Unieuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Tornando a Piazza Affari e' stata una seduta in flessione per i titoli petroliferi (-0,8% Saipem, -0,7% Tenaris, -0,5% Eni) mentre e' stata piuttosto anonima la giornata dei titoli bancari.

Intesa Sanpaolo ha chiuso in calo dello 0,2% nonostante un report di Hsbc che conferma la raccomandazione "buy" e che sottolinea di preferirla a Unicredit in virtu' del modello competitivo basato sul wealth management spiegando il gap di valutazione tra i due titoli con il fatto che Piazza Gae Aulenti non controlla le fabbriche prodotto e ha una presenza frammentata nel settore assicurativo. Unicredit e' comunque salita dello 0,2%, meglio hanno fatto Bper (+0,8%) e Banco Bpm (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib, in evidenza Safilo (+9,7%).

Sull'Aim Italia balzo superiore al 20% per Culti Milano e per Trawell Co, rally che prosegue per Portale Sardegna che ha piu' che raddoppiato il prezzo delle azioni da inizio giugno.

Giu' del 3,5% Unieuro a causa di realizzi dopo aver superato quota 30 euro a fronte dei 22 registrati a meta' maggio.

