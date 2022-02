Borsa: Casta Diva Group in volatilita' a +12,43% dopo acquisizione Genius Progetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Balzo di Casta Diva Group su Euronext Growth Milan nel giorno in cui la societa' ha annunciato di aver firmato un contratto per l'acquisto di una quota del 90% (e fino al 98%) del capitale di Genius Progetti, agenzia di eventi di Sassuolo, in provincia di Modena. I titoli di Casta Diva Group, impresa attiva nel settore della comunicazione, sono stati fermati in asta di volatilita' a 0,38 euro, quando segnano un rialzo teorico del 12,43%, migliore performance di tutta Piazza Affari. Il closing dell'operazione e' previsto entro il quinto giorno lavorativo successivo al 31 marzo 2022. Come specificato in una nota, nel 2021 Genius ha sviluppato un valore della produzione di oltre 22 milioni di euro con ebitda di 3,1 milioni, pari a una marginalita' del 14%. A seguito del closing, Casta Diva Group pubblichera' il nuovo piano industriale, che terra' conto dell'integrazione con Genius. Il valore del 100% di Genius e' stato determinato in 5,8 milioni di euro, e calcolato sulla base dell'andamento economico e finanziario degli ultimi esercizi. Genius Progetti, fondata nel 1994 e attualmente guidata da Matteo Giusti, progetta e organizza in tutta Europa eventi aziendali, stand fieristici, celebrazioni e lanci di nuovi prodotti per grandi marche dei comparti ceramistico, automobilistico e cosmetico. Matteo Giusti restera' come amministratore delegato alla guida di Genius per affiancare il proprio staff nel processo di integrazione nel Gruppo Casta Diva. Federica Morini, gia' direttore tecnico di Genius, assumera' la carica di direttore generale.

'Oggi annunciamo l'acquisizione di un gioiello come Genius Progetti, che ci portera' in dote expertise esclusive e aggiuntive rispetto a quelle gia' esistenti', afferma Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group. 'Negli ultimi mesi siamo entrati nel comparto dei prodotti di lusso, ottenendo importanti commesse nel settore della moda. L'acquisizione di Genius rappresenta un balzo in avanti molto significativo in questa strada promettente, che riteniamo strategica per lo sviluppo di CDG', continua il manager. 'Ci sono almeno tre ragioni per cui l'acquisizione di GP da parte di CDG ha senso e buone prospettive di sviluppo: offerte complementari di prodotti e servizi, nuovi clienti primari non sovrapponibili con quelli storici, ingresso in un nuovo segmento di mercato premium, quello dei beni di lusso. Credo che diventare protagonisti in questo settore ci aiutera' ad accrescere il nostro prestigio anche in tutti gli altri', conclude De Micheli.

