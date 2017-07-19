Borsa: Campari +0,4%, per broker cessione Averna e Zedda Piras coerente con piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - Accoglienza tiepida da parte del mercato per l'operazione da 100 milioni di euro in contanti con cui Campari Group ha ceduto amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, che gia' ha in portafoglio l'iconico Disaronno e i vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. Gli analisti di Banca Akros, che confermano la raccomandazione "buy", parlano di "una notizia strategicamente positiva perche' conferma la capacita' e la volonta' dell'attuale management di attuare in modo tempestivo ed efficace la strategia annunciata durante il Capital Markets Day di novembre e di ridurre il leverage del gruppo, consentendogli di concentrarsi rapidamente sul core business". Il titolo, pero', reagisce poco e, dopo essere arrivato a guadagnare oltre un punto nelle prime battute, si e' assestato su un rialzo dello 0,41%, in un Ftse Mib sulla parita'. L'operazione, il cui closing e' atteso entro la prima meta' del 2026, prevede la creazione di una societa' di nuova costituzione a cui saranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras, inclusi la proprieta' intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, gli stabilimenti produttivi di Caltanissetta in Sicilia (per Averna), e Alghero in Sardegna (per Zedda Piras), l'avviamento, altri accordi contrattuali nonche' altre attivita' correlate. La cifra prevista, appunto 100 milioni di euro, sara' per il 100% della nuova societa' e del magazzino dei prodotti finiti di Campari. "La cessione appare coerente con il nuovo corso strategico sotto la guida del Ceo Simon Hunt, focalizzato su 'fewer, bigger bets', riduzione della complessita' e rafforzamento del profilo finanziario.

Il multiplo implicito (circa 3,8 volte le vendite) risulta in linea con transazioni comparabili nel segmento spirits per asset maturi e domestici", dicono gli analisti di Intermonte.

L'operazione rientra nella strategia di razionalizzazione del portafoglio e di deleveraging delineata a novembre e segue altre dismissioni gia' annunciate nel 2025 (Cinzano, sito produttivo australiano, Tannico). Campari manterra' invece Braulio come unico amaro nel portafoglio, su cui intende concentrare ulteriormente gli investimenti. "Il mantenimento di Braulio segnala una chiara priorita' strategica sull'amaro a maggiore potenziale di crescita internazionale, mentre l'uscita da Averna e Zedda Piras libera risorse da riallocare sui brand core globali (Aperol in primis) e supporta il percorso di deleveraging del gruppo", aggiunge Intermonte.

Anche per Equita, l'accordo e' "positivo e un ulteriore passo nella direzione di una progressiva razionalizzazione del portafoglio prodotti e riduzione della leva finanziaria (lieve ulteriore miglioramento a 2,2 volte da 2,3 volte sulla stima 2026 pro-forma)".

