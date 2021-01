Borsa: Banca Mps +1%, mercato si interroga su prossime mosse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 gen - Banca Mps e' in rialzo a Piazza Affari con il mercato che si interroga sul suo futuro. I titoli dell'istituto senese salgono dello 0,97% a 1,044 euro, con un massimo toccato a 1,045 euro, quando il Ftse Mib e il Ftse All Share perdono entrambi lo 0,4%. Secondo indiscrezioni stampa, come riportato da Banca Akros, il processo per riprivatizzare e ristrutturare Banca Mps "sta accelerando", con lo Stato (che possiede il 64% del capitale) che ha avviato le discussioni per trovare una soluzione che gli permetta di uscire dall'azionariato. Come ricordano gli analisti di Equita, secondo il Messaggero, "contestualmente alla fusione con Unicredit (-0,57% a Piazza Affari) da realizzare nella seconda meta' del 2021", e' allo studio "la creazione di una legal entity ad hoc con l'inclusione della rete toscana di Banca Mps (circa 300 filiali), in modo da preservare per circa 3 anni il brand Mps". Per gli analisti, comunque, "tale misura non cambierebbe in ogni caso il senso industriale del deal, dato che la nuova societa' verrebbe comunque consolidata all'interno del gruppo Unicredit". Sempre stando alla stampa, sarebbero inoltre in corso interlocuzioni tra i legali della banca e Fondazione Mps per trovare un accordo per chiudere con un risarcimento tra 500 e 700 milioni il contenzioso in corso tra le parti, nel quale la Fondazione ha chiesto danni per 3,8 miliardi di euro. Per Banca Akros, in ogni caso, qualsiasi soluzione sara' adottata per Banca Mps, una ricapitalizzazione tra 2 e 2,5 miliardi di euro sara' comunque necessaria prima di procedere a una riprivatizzazione.

