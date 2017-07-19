Borsa: Azimut (+4%) vola in testa al listino dopo revisione guidance e politica dividendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - Scatto di Azimut che conquista la migliore performance del Ftse Mib subito dopo la diffusione della trimestrale. Il titolo sale del 4,3% a 35,11 euro, poco sotto il record di 35,34 euro.

Azimut ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di pertinenza di gruppo di 118 milioni di euro, in linea con il consensus, ricavi di 367,8 mln oltre le attese che erano per 341 mln. Migliorata la guidance: l'utile netto di gruppo core e' ora stimato sopra i 500 mln nel 2025 rispetto all'obiettivo iniziale di 400 mln, includendo il contributo di Tnb l'ultile netto di gruppo per il 2026 e' atteso superiore a 1 mld. Il cda prevede di proporre all'assemblea una dividend policy migliore rispetto allo scorso anno, che era pari a 1,75 euro per azione con payout raio del 61% sull'utile ricorrente. Annunciato anche il rinnovo del programma di buybbak.

Chi-b-

(RADIOCOR) 06-11-25 14:33:30 (0545) 5 NNNN