Borsa: Avio +7,9%, possibile incremento vendite da rumor sospensione armi Usa

Bene il comparto difesa europeo, Leonardo +3,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Corre Avio a Piazza Affari e registra nuovi massimi. Il titolo della societa' attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione avanza del 7,9% a 48,35 euro per azione, toccando un nuovo record (Ftse Mib a -0,24%). Il titolo e' premiato, secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, da un articolo del giornale statunitense The Atlantic, che sostiene che gli Usa stiano 'sospendendo silenziosamente alcune vendite di armi all'Europa'. A riprova di cio', il giornale cita il cambio di direzione dei negoziatori statunitensi nella vendita del sistema di difesa aerea Patriot alla Danimarca: dopo settimane di colloqui aggressivi, gli americani hanno improvvisamente 'perso interesse' per l'accordo. Inoltre, all'inizio di settembre, il sottosegretario alla Difesa per la Politica del Dipartimento di Stato americano, Elbridge Colby, ha dichiarato di non credere nel valore di alcune vendite militari all'estero. Colby avrebbe anche affermato di essere contrario alla vendita di Patriot alla Danimarca, un sistema che dovrebbe essere 'riservato' agli Stati Uniti, soprattutto perche' - si legge nell'articolo - da mesi si teme una carenza di Patriot e gli Stati Uniti dispongono solo del 25% circa degli intercettori missilistici necessari ai piani militari del Pentagono, secondo funzionari del Dipartimento della Difesa.

In questo contesto, Francia e Italia stanno proponendo il sistema di difesa aerea Samp/T come alternativa al Patriot statunitense. Si tratta di un sistema difensivo sviluppato dalla joint venture EuroSam (controllata da Mbda Francia, Mbda Italia e Thales) ed equipaggiato con il missile "Aster 30" di Mbda, per il quale Avio fornisce il motore a propellente solido. "Se gli Stati Uniti interrompessero le vendite dei sistemi Patriot, il Samp/T avrebbe maggiori possibilita' di aggiudicarsi nuovi contratti multimiliardari in tutta Europa', sostengono gli analisti di Intesa. Della notizia non beneficia solo Avio, ma tutto il comparto della Difesa: a Milano Leonardo avanza del 3,7% a 51,68 euro per azione e Fincantieri mette a segno un +4,8 a 20,68 euro. A Parigi Thales sale dello 0,85% e a Francoforte Rheinmetall segna +0,41%.

