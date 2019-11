Borsa: Astm +4%, per analisti conseguenze crollo viadotto meno preoccupanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Rimbalzano i titoli dell'Autostrada Torino-Milano dopo la debolezza di ieri, seguita al crollo di un viadotto in Liguria. Le quotazioni mettono a segno un progresso del 4,32% a 28,48 euro e trascino al rialzo anche Sias (+4,2%) dopo che ieri i titoli avevano perso rispettivamente il 2,57% e l'1,57%. 'Riteniamo che il tema del crollo dei 20 metri di viadotto possa creare qualche incertezza anche se le condizioni del crollo (dovuto alla frana e con nessun veicolo e persona coinvolti) ci sembrano meno preoccupanti', scrivono gli analisti di Equita. 'Il traffico e' bloccato solo tra i due caselli sul network meno rilevante per Astm (vale meno del 4% dell'ebitda di gruppo)', aggiungono notando che 'anche l'eventuale ricostruzione non pare particolarmente impegnativa con Astm che avrebbe gia' presentato le indicazioni per la riparazione in 3-4 mesi'.

Ppa-b-

(RADIOCOR) 26-11-19 13:49:15 (0353)INF 5 NNNN