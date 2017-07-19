Borsa Amsterdam: Heineken (+2,9%) brinda a nomina di Rafael Oliveira come nuovo Ceo

Mercato crede in prospettive rilancio azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - Heineken brinda alla nomina di Rafael Oliveira come nuovo Ceo. Il produttore di birra olandese guadagna infatti il 2,97% a 73,08 euro alla Borsa di Amsterdam sulle speranze che il cambio al vertice possa aiutare a rilanciare il marchio. Nel dettaglio, Oliveira entrera' in carica dal 1 ottobre, con un mandato che dovrebbe durare quattro anni. La sua nomina pone fine a un periodo prolungato d'incertezza per Heineken, che da maggio era, di fatto, senza un Ceo. A gennaio infatti l'ex ad Dolf van den Brink, dopo quasi sei anni alla guida del gruppo, aveva annunciato l'intenzione di lasciare l'azienda. Ora la sfida per Oliveira sara' quella di rilanciare i volumi di vendita, nonostante la domanda globale di birra in calo, e di recuperare terreno rispetto ai rendimenti per gli investitori offerti dal rivale Anheuser-Busch InBev (+1,58% a Bruxelles).

Il nuovo Ceo dovra' pero' anche attuare il piano di riduzione dei costi annunciato a febbraio, che prevede il taglio di 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni (Heineken impiega in tutto 87.000 persone in tutto il mondo).

D'altra parte, secondo quanto ha dichiarato la societa' in una nota, Oliveira e' l'uomo giusto per affrontare queste sfide ed e' stato scelto "all'unanimita'" per "la sua combinazione unica di visione strategica, competenza operativa e acume finanziario'. Il nuovo Ceo ha infatti due decenni di esperienza nella 'leadership trasformazionale' sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, oltre a una comprovata esperienza nel promuovere strategie mirate e nel migliorare le prestazioni. Prima di entrare in Heinken, Oliveira e' stato presidente dei mercati internazionali di Kraft Heinz. Ha poi guidato per due anni il gruppo JDE Peet's, specializzato in caffe' e te', per poi essere nominato al vertice della divisione globale dedicata al caffe' dopo l'acquisizione per 18 miliardi del gruppo da parte di Keurig Dr Pepper.

"Sono entusiasta di avere l'opportunita' di guidare questa grande azienda verso il suo prossimo capitolo", ha dichiarato Oliveira in un comunicato, aggiungendo che la strategia 2030 offre una solida piattaforma per il futuro.

"Sono fiducioso che accelereremo la crescita, aumenteremo la produttivita' e renderemo Heineken pronta per il futuro - ha concluso - conquistando il cuore dei consumatori di tutto il mondo". "Con Rafa al timone - ha detto Peter Wennink, presidente del consiglio di sorveglianza di Heineken - non vediamo l'ora di consolidare le solide basi di Heineken e di proseguire il nostro percorso di crescita equilibrata e a lungo termine".

Cog.

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