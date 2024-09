Borsa: allarme Bmw pesa sull'Europa, Milano (-1%) e' maglia nera -2

Amplifon -1,9%, mercato teme concorrenza da nuovi Air Pods (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - A Piazza Affari, oltre a Erg e Italgas, si salva anche Enel (+0,4%), mentre le altre utility hanno rallentato il passo rispetto alla prima parte della seduta, con solo A2a in tenuta sulla parito'. Il lusso risale lentamente la china con un miglioramento di Moncler (+0,14%) e Brunello Cucinelli sulla parita'. Chiusura negativa per Pirelli (-0,74%) nel giorno dell'annuncio dell'accordo con Bosch per il lancio di pneumatici intelligenti, ma in scia alla debolezza del comparto auto.

Tornano le vendite sulle banche che - dopo la buona performance della vigilia - hanno chiuso tutte in ribasso, a partire da Popolare di Sondrio (-3%) e Mps (2,02%). In vista dell'allentamento della politica monetaria, la maggior parte degli analisti rimane positiva sul settore, anche se i principali istituti molto probabilmente dovranno fare i conti con margini di interesse che si assottiglieranno a causa di un ribasso del costo del denaro. Amplifon riesce a recuperare dai minimi di giornata ma chiude in rosso dell'1,9%. Il titolo risente della possibile concorrenza di Apple nel settore degli apparecchi acustici dopo la presentazione dei nuovi Air Pods 2. Ieri il colosso di Cupertino ha infatti annunciato che gli airpod wireless saranno in grado di trasformarsi, all'occorrenza, in apparecchi acustici. Tale funzionalita', pero', e' in attesa dell'autorizzazione da parte della FDA, l'autorita' Usa per la salute. Inoltre, gli osservatori ritengono che i nuovi AirPods non potranno comunque essere utilizzati da bambini e persone con gravi perdite di udito.

dim

(RADIOCOR) 10-09-24 17:49:06 (0542) 5 NNNN