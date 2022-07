Borsa: algoWatt (+7%) scatta dopo contratto per 3 impianti fotovoltaici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Corre a Piazza Affari (-0,05% il Ftse Mib e invariato l'All Share) il titolo di algoWatt, che segna un rialzo di circa 7 punti dopo che la greentech solutions company si e' aggiudicata una commessa del valore complessivo di circa 520.000 euro, per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici utility scale della potenza complessiva di 1,22 MWp senza la fornitura dei pannelli. Cosi' il titolo di algoWatt, che progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile, sale al momento del 6,97% a 0,86 euro per azione, dopo avere toccato un massimo di seduta di 0,872 euro. L'accordo si inserisce nell'ambito delle attivita' del mercato Green Enterprise City, nel quale la societa' opera come fornitore di soluzioni per l'efficienza energetica, l'autoconsumo, l'integrazione di sistema tra impianti e componenti hardware e piattaforme software di gestione.

Committente degli interventi e' Iren Smart Solutions, societa' del gruppo Iren, che offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica. Gli impianti saranno installati in Lombardia, rispettivamente in localita' Salerano sul Lambro (in provincia di Lodi), Pero e Lodi a copertura di impianti produttivi di proprieta' dello stesso cliente finale di Iren Smart Solutions. La commessa prevede l'attivita' di fornitura chiavi in mano senza moduli fotovoltaici per finalita' di autoconsumo sul posto, con conseguente riduzione del prelievo di energia dalla rete e riduzione della dipendenza energetica del committente.

Ars

(RADIOCOR) 20-07-22 11:06:16 (0277)ENE 5 NNNN