Borsa: A2A a passo spedito su alleanza in Veneto, il titolo avanza del 2,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - A Piazza Affari tengono botta le principali utility e tra esse A2A, che guadagna il 2,3% a un passo da 1,1 euro, in attesa di ulteriori passi avanti sulle alleanze territoriali a cui sta lavorando il management, sul fronte brianzolo (con Aeb, gia' molto avanti) e su quello veneto, per la creazione di una grande multitutility della Regione insieme con Agsm Verona e Aim Vicenza. Complessivamente, secondo gli analisti, le due operazioni dovrebbero dar vita ad altrettante nuove entita' con un Ebitda complessivo di oltre 200 milioni visto che A2A apportera' asset

A favorire gli acquisti, oggi, sono anche le parole del presidente di Agsm Verona, Daniele Finocchiaro, che venerdi' scorso ha dichiarato a Radiocor come entro fine aprile potrebbe approdare nei vari cda un accordo vincolante per la nuova Multiutility del Veneto, rispettando cosi' i tempi previsti nonostante il Coronavirus. 'La chiusura dell'accordo sarebbe positiva per A2A, con opportunita' di sviluppo in Veneto nella filiera ambientale e con l'allargamento della base clienti', sottolinea Equita. Qualche numero? 'Vicenza e Verona hanno una base clienti di circa 700mila unita' mentre A2A ha 1,2 milioni di clienti a mercato libero tra gas ed elettrico e 1,4 milioni di clienti a maggior tutela' mentre la nuova entita' veneta, sul fronte dell'Ebitda aggregato, potrebbe arrivare a 160 milioni. 'Le operazioni fra local utilities storicamente hanno generato sinergie per circa il 10-15% dell'Ebitda', conclude Equita, che su A2A ha rating buy con target price a 1,75 euro.

