Borsa: +7% Giglio Group, porta in Cina il pomodoro Mutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ott - Giglio Group sale in Borsa dopo l'annuncio dell'accordo per portare sui marketplace cinesi il marchio Mutti. Il titolo e' arrivato a guadagnare il 9% e sale ora del 6,75% a 2,12 euro.

Giglio, che progetta, realizza e gestisce piattaforme di e-commerce ha annunciato stamattina, prima dell'avvio delle contrattazioni, di aver firmato un accordo annuale con il Gruppo Mutti per la promozione e la distribuzione dei prodotti Mutti (conserve, sughi, passate) sui principali marketplace in Cina, tra cui Tmall.com e JD.com. Giglio Group si occupera' della vendita dei prodotti Mutti sulle grandi piattaforme dell'e-commerce in Cina ma anche della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti Mutti, nonche' dell'implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brand su tutto il territorio cinese. 'La cucina italiana e' un vanto in tutto il mondo, ma nonostante questo, l'intero settore ha una scarsa penetrazione proprio nel Paese con la piu' alta richiesta di prodotti di qualita' - ha sottolineato Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group SpA - e le aziende italiane sono dinanzi ad una grande opportunita', l'export in Cina del settore food italiano si ferma infatti all'1,3% contro il 6% della Francia. C'e' ancora molto da lavorare, il nostro accordo con Mutti aggiunge un tassello importante all'export del Made in Italy'.

