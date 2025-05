Borsa: -4,5% Dexelance, pesano conti sotto attese, Equita taglia target price

La Sim rivede al ribasso previsioni fatturato 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - Soffre Dexelance a Piazza Affari. Il titolo del gruppo italiano del design cede il 4,5% a 7,96 euro per azione, mentre il Ftse Mib sale dello 0,4%, penalizzato dai conti del primo trimestre 2025 sotto le attese. Nel dettaglio, il fatturato dei primi tre mesi dell'anno e' calato dell'1% a 72 milioni, mentre l'Ebitda adjusted si e' attestato a 5,3 milioni, in calo del 44,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contro attese per 6,8 milioni. L'utile netto adjusted e' ammontato a 0,3 milioni, mentre le attese erano per 1,9 milioni. Il management ha indicato un trend positivo del fatturato ad aprile, con conseguente parziale recupero dell'Ebitda, ma - sottolineano gli analisti di Equita - 'il tono della conference call (di presentazione dei conti ndr.) e' stato improntato alla cautela'. In un contesto in cui il canale retail si e' dimostrato ancora in calo e non compensato dalla crescita del canale contract e i costi del personale sono visti in ulteriore aumento, il management mantiene comunque una politica di M&A proattiva: oltre alla partnership con Roda, azienda specializzata nell'arredamento outdoor di lusso, Equita evidenzia come sia allo studio 'un'operazione di dimensioni rilevanti (fatturato 50-100 milioni) in un segmento non presidiato, che il management auspica di chiudere entro l'anno, da finanziarsi interamente con debito'.

Alla luce dei numeri del primo trimestre e delle indicazioni del management, gli esperti della Sim tagliano le previsioni di fatturato per il 2025 del 3% (ora flat contro un precedente +3%) e dell'Ebitda dell'11%.

L'impatto, evidenziano ancora gli esperti, e' meno rilevante sul 2026 (Ebitda -8%) ipotizzando un recupero della marginalita' nel Luxury Contract con la normalizzazione della domanda nel lusso. In questo contesto Equita rivede al ribasso il target a 11 euro dai precedenti 12,6 euro (-13%), ma mantiene il giudizio 'Buy'.

