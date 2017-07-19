Borsa: -2,8% St, deludono conti e guidance della rivale Texas Instruments

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Scivola tra i peggiori del listino principale di Piazza Affari StMicroelectronics. Il titolo della societa' di semiconduttori cede il 2,77% a 25,83 euro per azione dopo aver toccato un minimo di 25,64 euro. A spingere le vendite sono i conti resi noti ieri da Texas Instruments (-8,9% nel premarket a Wall Street), player di riferimento per il segmento dei semiconduttori analogici, che ha riportato risultati del terzo trimestre leggermente migliori delle attese di consensus come fatturato, ma con margini inferiori.

A deludere e' stata soprattutto la guidance per il trimestre in corso. Nel dettaglio, la societa' americana ha registrato un fatturato di 4,7 miliardi di dollari, in crescita del 14% annuo rispetto a un consensus del +12%. L'Ebit si e' attestato a 1,66 miliardi, contro stime per 1,67, mentre l'Eps e' ammontato a 1,48 dollari per azione, contro attese per 1,49 dollari. Sotto le attese la guidance per il quarto trimestre: la societa' prevede un Eps in un intervallo tra 1,13 e 1,39 dollari, contr le stime degli analisti di 1,39. I ricavi sono previsti in un intervallo tra 4,22 miliardi e 4,58 miliardi, ovvero 4,4 miliardi nel punto medio, inferiori alle aspettative degli analisti di 4,51 miliardi. Le indicazioni fornite dalla societa' sono 'nel complesso piu' prudenti sulla rapidita' recupero sul recupero ciclico, che si sta materializzando in modo piu' graduale', scrivono gli analisti di Equita. Sebbene St abbia qualche elemento company-specific di supporto (come, per esempio, il buon trend di Apple, suo primo cliente), i messaggi di Texas lasciano gli esperti 'piu' prudenti sul recupero nel mondo auto e industrial', per i quali stimano un 2026 in crescita rispettivamente del 13% annuo e del 35% anno.

'Complessivamente sul 2026 abbiamo una crescita del 15% annuo a 13,5 miliardi di dollari', scrivono ancora gli analisti.

St sara' chiamata domani alla prova dei conti e Intermonte stima per il terzo trimestre un fatturato di 3,17 miliardi di dollari (-2% annuo), un gross margin del 33,5%, un Ebit a 201 milioni (-47% e margine al 6,4%) e una posizione di cassa netta di 2,54 miliardi. 'Le nostre stime per il 3Q25 sono allineate alla mid point della guidance e al consenso', sostengono gli esperti, che per il quarto trimestre vedono un fatturato di 3,39 miliardi (+2%), un gross margin del 34,6% e un Ebit di 294 milioni (-21% e margine al 8,7%).

