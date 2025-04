Borsa: +2,5% Mps dopo decisione Governo su golden power e in attesa esito assemblea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Banca Mps in rialzo a Piazza Affari (+2,3% il Ftse Mib) assieme al comparto delle banche, mentre si avvicina l'assemblea dei soci e nel giorno in cui il Governo ha deciso che non esercitera' il Golden Power sull'operazione di conquista di Mediobanca (+4,3% a 15,15 euro). I titoli segnano un progresso del 2,5% a 6,33 euro.

Questa mattina e' stato annunciato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il non esercizio dei poteri speciali, ossia il cosiddetto golden power. La decisione, ad ogni modo, era abbastanza scontata.

Intanto sale l'attesa per l'esito dell'assemblea dei soci, che si riunira' il 17 aprile, chiamata ad approvare il bilancio e l'aumento di capitale a servizio dell'ops lanciata su Mediobanca. Si andra' alla conta dei voti, anche se i favorevoli sembrano essere i favoriti. In effetti i grandi soci, ovvero il Mef, Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone presumibilmente voteranno a favore, arrivando a circa il 30% del capitale. Per altro nei giorni scorsi e' emerso che Caltagirone e' salito al 9% circa del capitale. E' incerto il voto del blocco Banco Bpm e Anima, che assieme detengono il 9% dei diritti di voto, anche se, secondo gli analisti, dovrebbero approvare l'operazione, spingendo dunque la quota dei favorevoli quasi al 40%. E' lecito presupporre che voteranno si anche le Fondazioni azioniste - da Mps, a Cariplo alla Compagnia di Sanpaolo - con una quota complessiva poco superiore all'1%. E' pero' incerto il voto dei fondi anche se numerosi stanno appoggiando l'ops su Mediobanca. Nei giorni scorsi e' emerso che Norges Bank Investment Management (Nbim), fondo sovrano norvegese, si esprimera' a favore dell'aumento di capitale. Stando ai dati piu' recenti, il fondo detiene una quota di Mps pari al 2,6%.

Anche Pimco (Pacific Investment Management Co), che gestisce asset per circa 2.000 miliardi di dollari e stando ai dati piu' recenti detiene una quota di circa l'1,5% della banca senese, si e' espressa a favore dell'aumento di capitale.

Algebris di Davide Serra tempo fa ha fatto sapere che votera' a favore. Per contro il fondo New York City Controller, con un quota di circa lo 0,16% di Mps, si e' detto contrario all'aumento, cosi' come Florida State Board of Administration, con lo 0,13%, e il fondo Calvert. Stessa manifestazione di voto contraria anche da parte di Cpp Investments, il fondo che opera per conto del Canada Pension Plans, e che detiene una quota pari allo 0,7% del capitale di Mps.

Sono su posizioni opposte sono i proxy advisor: se Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti del Mps un voto favorevole, Iss ha consigliato di votare contro. L'aumento di capitale verra' approvato se otterra' il 66% dei voti favorevoli dell'assemblea.

Intanto in Borsa il concambio tra le azioni di Mediobanca e quelle di Mps si attesta in area 2,39, al di sopra di quello proposto dalla banca senese di 2,3.

