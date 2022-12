Borsa 2022: in Europa vendite su immobiliare, tech e retail, boom per l'oil

Tengono le banche (-3,2%) con la stretta sui tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - L'invasione russa dell'Ucraina, unita ai timori sulla tenuta dell'economia globale e ai nuovi allarmi Covid, ha consigliato prudenza agli investitori nel corso del 2022, spingendoli ad alleggerire le posizioni su titoli ciclici come immobiliare, auto e retail e su settori considerati sopravvalutati come quello tecnologico. La crisi energetica ha sostenuto invece i comparti legati al petrolio e alle materie prime, mentre la stretta di politica monetaria avviata dalle banche centrali per frenare l'inflazione ha sostenuto le banche. A livello europeo il settore piu' colpito e' stato cosi' l'immobiliare (-40,1% il sottoindice Stoxx), seguito da retail (-32,6%), tech (-28,4%), servizi finanziari (-25,2%), costruzioni (-21,1%) e auto (-20,1%). In rally invece l'oil & gas (+24,4%), hanno guadagnato il 4,3% le materie prime e hanno limitato i danni a -3,2% le banche.

