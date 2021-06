Borsa: +16% Portale Sardegna, prezzo raddoppiato a giugno con riaperture

Titolo in volatilita' e quotazione sopra i 7 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Nuova fiammata in Borsa per Portale Sardegna, l'azienda turistica online di Nuoro quotata sull'Aim Italia. Le quotazioni sono ferme in asta di volatilita' dopo che il prezzo ha raggiunto 7,25 euro per azione, +16% rispetto alla precedente seduta, a conferma di un rally iniziato nella seconda parte di maggio ed esploso a giugno: da inizio mese le quotazioni sono passate da 3,2 euro a 6,25 euro della chiusura di ieri.

A innescare gli acquisti, con volumi ben superiori alla media negli ultimi giorni, due fattori: la progressiva riduzione delle restrizioni anti-Covid, con la quasi totalita' del territorio nazionale che si appresta ad entrare nella cosiddetta "zona bianca" dal prossimo 21 giugno, e la scommessa sul progetto Welcome to Italy, annunciato a fine 2020 ma che proprio per le incertezze legate agli sviluppi della campagna vaccinale e dei contagi ha tardato nel far vedere i suoi effetti.

Portale Sardegna ha stretto una alleanza strategica con Welcome Travel Group, compartecipata al 50% da Alpitour e al 50% da Costa Crociere, che ha dato vita a un sistema di promozione e distribuzione turistica locale su scala nazionale chiamato Welcome to Italy per il quale Portale Sardegna mette a disposizione la piattaforma tecnologica, il contact center e fara' da tour operator per le transazioni del portale Welcome to Italy. . "Nei primi mesi dell'esercizio 2021 - scriveva la societa' in occasione della approvazione dei conti 2020 - il Network Welcome to Italy ha inserito dati nel Magazzino Digitale (il "collettore digitale" che svolge la funzione di contenere migliaia di attrattori, esperienze ed eventi turistici, disponibili in tempo reale e categorizzati per tipologia, stagionalita' e segmenti) raggiungendo oltre 5.800 attrattori turistici e 450 Viaggi Smart a copertura di buona parte del territorio nazionale, con varie e variegate tematiche di viaggio.

Inoltre, prosegue la campagna di affiliazione al Network di soggetti che afferiscono alla struttura piramidale di Welcome To Italy (103 partner coinvolti in tutta Italia): i Regional Manager, gli Incoming agent e i Local Expert, ognuno con un ruolo tecnico specifico all'interno del progetto".

"Riteniamo - scrive in un report Integrae Sim che svolge il ruolo di Nomad e di Specialist sul titolo - che l'accordo strategico con Welcome Italy sia destinato a modificare strutturalmente il futuro del Gruppo Portale Sardegna. In altre parole, siamo convinti che gia' nel 2021 e ancor piu' nei prossimi anni, il Gruppo possa vedere il concretizzarsi dell'intenso lavoro del management rivolto all'aumento dell'offerta che il momentaneo arresto dell'attivita' ha solo rimandato nel tempo".

