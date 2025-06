Borsa: +1,5% StMicroelectronics dopo nuovo record capitalizzazione Nvidia

Aiuta anche trimestre migliore delle attese di Micron (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Ben comprata St a Piazza Affari: il titolo sale dell'1,5% a 25,63 euro, dopo il nuovo massimo storico di Nvidia e l'outlook positivo di Micron Technologies.

Il gigante dei semiconduttori Nvidia ha stabilito un nuovo record alla chiusura della Borsa di New York mercoledi', raggiungendo una capitalizzazione superiore a 3.760 miliardi di dollari, superando il precedente massimo toccato a gennaio. Il titolo e' salito del 4,33% a 154,31 dollari, trainando tutto il settore negli Usa e in Asia. A Wall Street gli acquisti hanno premiato anche Google e Amd. A testimonianza della ripresa del fermento del settore dell'AI, Amd dall'inizio di aprile e' salita di oltre l'80%, catalizzando l'attenzione sulla nuova generazione di hardware AI.

Nvidia consolida cosi' il primo posto come maggiore capitalizzazione di Borsa al mondo. Le azioni Nvidia hanno guadagnato oltre il 14% dalla pubblicazione dei risultati trimestrali alla fine di maggio, con il gruppo che ha fatto meglio delle attese nonostante le restrizioni statunitensi all'export dei suoi chip verso la Cina. 'La domanda per l'infrastruttura Ai di Nvidia e' incredibilmente sostenuta', ha dichiarato Jensen Huang durante la pubblicazione dei risultati trimestrali dell'azienda, ridimensionando l'effetto della chiusura del mercato cinese e ricordando i numerosi contratti firmati in altri Paesi, in particolare a Taiwan e negli Emirati Arabi.

Inoltre, a spingere il settore ci sono i numeri di Micron Technology, che ha riportato risultati migliori delle attese per il terzo trimestre fiscale. Il titolo e' in rialzo del 2,3% a 130,16 dollari nel pre-Borsa. Il fatturato di Micron per il trimestre conclusosi il 29 maggio e' salito a 9,30 miliardi di dollari rispetto ai 6,81 miliardi dell'anno precedente, superando la stima di 8,82 miliardi formulata da FactSet. L'utile netto e' balzato a quasi 1,89 miliardi di dollari dai 332 milioni di un anno prima, superando anche in questo caso la previsione di FactSet, che era di 1,71 miliardi.

