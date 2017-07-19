Borsa: +1,2% Saipem dopo contratto 500 mln dlr in Arabia Saudita e attesa conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Seduta in solido rialzo per Saipem, in attesa dei conti e con il nuovo contratto in Arabia Saudita. Il titolo sale dell'1,18% a 3,44 euro, in un mercato in calo (-0,4% il Ftse Mib) e con i prezzi del petrolio poco mossi.

Saipem si e' aggiudicata un ulteriore contratto offshore in Arabia Saudita del valore di circa 500 mln dollari, nell'ambito dell'accordo a lungo termine con Aramco. Saipem si occupera' dell'ingegneria, dell'approvvigionamento, della costruzione e dell'installazione di una condotta da 48', per una lunghezza di circa 65 km offshore e 12 km onshore, oltre alle relative infrastrutture sottomarine nel giacimento di Safaniya, uno dei piu' grandi giacimenti offshore al mondo.

'Si tratta del primo contratto annunciato nel 2026, che rafforza la presenza in Arabia Saudita e consolida ulteriormente la relazione di lungo periodo con Aramco', dicono gli analisti di Intermonte, che sul titolo hanno un outperform con target price a 3,80 euro. Per Equita (hold, target a 2,95 euro) la notizia 'ha risvolti positivi per il titolo, rafforzando la visibilita' del backlog in Medio Oriente, sebbene la performance da inizio anno incorpori gia' uno scenario settoriale favorevole'. Il contratto rappresenta il 3,5% della stima di Equita di raccolta ordini 2026, con 'una marginalita' leggermente inferiore alla media della divisione Offshore E&C, coerente con la natura del progetto'.

Anche per Banca Akros (buy, tp a 3,60 euro) il contratto e' una 'buona notizia' che rafforza la visibilita' sul portafoglio ordini 2026-28. In piu', Saipem dara' a Borsa chiusa i numeri del quarto trimestre e dell'anno: Intermonte si aspetta nel quarto trimestre 'la prosecuzione del trend di crescita' osservato nei trimestri precedenti, con risultati trainati soprattutto dalla divisione Asset Based Services (Offshore E&C).

